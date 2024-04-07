Halk Eğitimi Müdürü Sadık Efe’nin öncülüğünde, El Sanatları Öğretmeni Günselin Sakınç ve Usta Öğretici Evren Bozoğlu, kursiyer öğrencileriyle birlikte, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini duvara nakşettiler. İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührü de taş oyma şeklinde gerçekleştirildi. Yine görkemli bir Hitit Aslanı yapıldı.

Anadolu’nun en zengin tarih hazinelerine sahip olan Çorum’un, bu değerlerini yeteri kadar tanıtamadığı bir gerçek.

Halk Eğitimi Merkezi’nin bu çalışmaları, hem tanıtım konusunda umut ışığı oluyor, hem de “geri dönüşüm” adına güzel bir örnek oluşturuyor.