Çöphüseyinoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde rakip çıkarken, ayrıca her fırsat bulduğunda basket oynamayı çok seven Aşgın’a basketbolda da rakip oldu.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, hafta sonunda Kentpark’a giderek parkta vakit geçiren vatandaşlarla buluştu. Çöphüseyinoğlu, Kentpark gezisinde bir gencin basketbol oynama teklifini geri çevirmedi. Sıkı bir rekabetin yaşandığı oyunda topu hiç kaptırmayan ve attığı tüm atışları baskete çeviren Çöphüseyinoğlu, Aşgın’a hem başkanlıkta hem de basketbolda da meydan okumuş oldu.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde spor yatırımlarına daha da ağırlık vereceklerini belirterek, sporun sağlıklı bir yaşam için önemli olduğu gibi gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tuttuğunu dile getirdi.

Çorum’da 7’den 70’e her yaştan insanların spor yapabilmeleri için her türlü imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, şehirde spor reformu başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ