Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 3 haftasına girilirken, play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, düşme potasında yer alan Ankaragücü ile yarın deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Maçın sonucu iki takımın da hedefleri doğrultusunda kader niteliği taşıyor.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır deplasmanında aldığı 1-0’lık Amed yenilgisiyle play-off potasının 3 puan gerisine düşen Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda aldığı 2-1’lik Manisa FK yenilgisiyle düşme potasına giren Ankaragücü karşısında umutlarını son 2 haftaya taşımak istiyor. Manisa yenilgisinden sonra teknik direktör Mesut Bakkal’ın istifa etmesi üzerine Mustafa Kaplan nezaretinde lige tutunmaya çalışacak olan Ankaragücü’nde de hedef mutlak galibiyet. Kritik maçta yenilen taraf hedefi doğrultusunda belki de telafisi olmayan bir yara alacak.

20 takımlı ligde, 51 puanla 12.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 39 puanla 18.sırada bulunan Ankaragücü arasında, yarın Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Egemen Savran ve Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı süren Kadir Seven ve cezalı olan Burak Süleyman forma giyemeyecek.