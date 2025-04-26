Ahlatcı Çorum FK, 27 Nisan Pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 36.hafta maçıyla birlikte 450’nci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 449 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen olmak üzere 194 galibiyet, 123 beraberlik, 132 yenilgi alıp 705 puan toplarken, attığı 644 gole karşılık 475 gol yedi.

449 maçın 225’ini deplasmanda oynayan Ahlatcı Çorum FK, bu karşılaşmalarda ise 78 galibiyet, 62 beraberlik, 85 yenilgi aldı. Hanesine 296 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar rakip fileleri 272 kez havalandırırken, kalelerinde 259 gole engel olamadılar.