Ahlatcı Çorum FK, 27 Nisan Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 36.hafta maçında konuk olacağı Ankaragücü ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.
Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü ile ilk kez 2012-2013 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3.Turunda karşılaştı.
31 Ekim 2012’de, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan golsüz eşitlikle sona eren maçın uzatmalarında 2 gol bulan Başkent ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ahlatcı Çorum FK ile Ankaragücü’nün yolları 13 yıl aradan sonra bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde kesişti. İki takım, ligin 17.haftasında, Çorum’da karşılaştı.
Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maç1-1 eşitlikle sona erdi.