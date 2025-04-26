Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 29.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Bolu temsilcisi Geredespor ile karşılaşacak. Lig’de haftalar önce küme düşmemeyi garantileyen Mimar Sinanspor, kalan haftalarda prestij mücadelesi veriyor. Yeşil-Siyahlılar yarın Gerede’de oynanacak maçtan puan ya da puanlarla Çorum’a dönmek istiyor. Gerede İlçe Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Ege Burak Atamer yönetecek.

Editör: RIFAT KARA