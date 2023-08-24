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Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum’a atanan ve 17 Ağustos’ta görevine başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bakanlıklara bağlı 60 kamu kurum ve kuruluşunun yetkililerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Vali Dağlı, kurum yöneticilerine, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları, aynı zamanda Çorum'un ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini artıracak optimum projeleri geliştirip uygulamaya koymaları için büyük çaba sarf etmeleri talimatını verdi.

Çorum’u hızlı tanımak ve genel durumunu anlamak açısından tüm kurumlardan alınan brifingleri önemsediğini belirten Vali Dağlı, bu bilgiler doğrultusunda ilin sorunlarını en iyi şekilde tespit ederek buna yönelik akılcı, çözüm odaklı hazırlanacak projeleri hayata geçirmek suretiyle eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, sanayiden çevreye kadar her alanda ilerlemeyi ve halkın refah düzeyini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çorum’un her alanda daha fazla gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli bir şekilde ekip ruhuyla çalışacaklarını kaydeden Vali Dağlı, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, verimli ve kaliteli hizmet sunma çabası içinde olacaklarını vurguladı. Vali Dağlı, görev süresi içerisinde vatandaşların güvenliği, huzuru ve refahının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Yeni görevinde Çorum iline ve halkına en iyi şekilde hizmet etmek adına kararlılığını dile getiren Vali Dağlı, vatandaşların desteği ve işbirliğiyle daha aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte ilerlemeyi arzuladığını ifade etti.