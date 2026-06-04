Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında adaylık süreci kapsamında düzenlenecek “Açık Ateş Festivali” hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yılbaşından itibaren bu hedef doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yağbat, sürecin belediye öncülüğünde; üniversite, ticaret ve sanayi odası, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER ÇORUM’A GELİYOR

Festivalin en önemli ayağını oluşturan “Açık Ateş Festivali”nin, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman şeflerin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydeden Yağbat, İtalya, İspanya, Fransa, Arjantin ve Brezilya’dan şeflerin yanı sıra Türkiye’den özellikle Adana kebabı ve ciğer konusunda uzman ustaların da etkinlikte yer alacağını söyledi.

Festival kapsamında yalnızca şeflerin değil, gastronomi alanında tanınmış yazarlar, basın mensupları ve uzman isimlerin de üç gün boyunca Çorum’da ağırlanacağını belirtti.

ÇORUM MUTFAĞI VE DOĞAL GÜZELLİKLER TANITILACAK

Etkinliklerin sadece açık ateş temasıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yağbat, program kapsamında Çorum’un köklü mutfak kültürünün tanıtılacağını, aynı zamanda ilçelerdeki doğal ve turistik değerlerin de ön plana çıkarılacağını ifade etti.

PROGRAM KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYACAK

Festival programına ilişkin detayları da paylaşan Yağbat, etkinliklerin Perşembe günü saat 10.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacağını ve Bedesten’e kadar devam edeceğini söyledi. Aynı gün saat 14.00-18.00 arasında gastronomi söyleşilerinin düzenleneceğini belirtti.

Cuma günü ise açık ateş etkinliklerinin şeflerin katılımıyla devam edeceğini ifade eden Yağbat, Perşembe akşamı saat 20.30’da Anitta Otel’de Çorum’a özgü lezzetlerin sunulacağı bir kokteyl programı gerçekleştirileceğini kaydetti.

“TÜM MECLİS ÜYELERİNİ DAVET EDİYORUZ”

Yağbat, konuşmasının sonunda meclis üyelerini etkinliklere katılmaya davet ederek, “Bu sürecin başarıya ulaşması için hep birlikte destek olmamız büyük önem taşıyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi