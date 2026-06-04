Çorum Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda, CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz gündem dışı söz alarak hem spor hem de şehir yönetimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“SÜPER LİG GURURU, KALICI OLMALI”

Konuşmasına Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesini değerlendirerek başlayan Yılmaz, elde edilen başarının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çorumspor’un tarihine ve mirasına dikkat çeken Yılmaz, “1967’de kurulan Çorumspor’un ruhunun bugün Süper Lig’de temsil edilmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır” dedi.

ARCA Çorum FK’nın yalnızca bir marka ya da sponsor desteğiyle sürdürülebilecek bir değer olmadığını vurgulayan Yılmaz, kulübün Süper Lig’de kalıcı olabilmesi için tüm şehrin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Yılmaz, “Artık belediyenin, iş insanlarının ve büyük markaların maddi ve manevi anlamda taşın altına elini koyma zamanıdır” diye konuştu.

Kulübün bugüne kadar çoğu zaman “görünürlük” amacıyla kullanıldığını savunan Yılmaz, gerçek desteğin bundan sonra verilmesi gerektiğini ifade ederek, yeni transfer dönemi öncesinde tüm kesimleri Çorum FK’ya katkı sunmaya davet etti.

“RUHSAT SÜREÇLERİ 8 AYA KADAR UZUYOR”

Yılmaz, konuşmasının ikinci bölümünde ise inşaat ruhsat süreçlerine değinerek, Çorum’da ruhsat alım sürecinin ciddi şekilde uzadığını söyledi. Ruhsatların 6-7 ayı, hatta bazı durumlarda 8 ayı bulduğunu belirten Yılmaz, sektör temsilcilerinin bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

CHP grubu olarak müteahhitlerle yaptıkları toplantılarda en büyük sorunun ruhsat süreçlerinin ilerlememesi olduğunu gördüklerini ifade eden Yılmaz, “Başvurular yapılıyor ancak süreç ilerlemiyor, ruhsat alınamıyor” dedi.

Özellikle bazı teknik uygulamaların şehir dışı merkezli yürütülmesinin süreci daha da uzattığını belirten Yılmaz, belediyenin bu konuda somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

“AFET KOMİSYONU DAHA ETKİN ÇALIŞMALI”

Konuşmasında afet hazırlıklarına da değinen Yılmaz, belediye bünyesinde kurulan afet komisyonunun çalışmalarının yetersiz kaldığını öne sürdü. Yapı stoklarının tespiti, riskli binaların belirlenmesi ve olası afetlere karşı hazırlık konusunda somut verilerin ortaya konulmadığını ifade eden Yılmaz, komisyonun daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

“TOPLU ULAŞIMDA ARAÇLAR YETERSİZ VE ESKİ”

Ulaşım konusuna da dikkat çeken Yılmaz, şehirde toplu taşıma hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirtti. Belediye verilerine göre yıllık yaklaşık 13 milyon yolcu taşındığını hatırlatan Yılmaz, mevcut araç filosunun hem sayıca yetersiz hem de teknik olarak eski olduğunu ifade etti.

Araç arızalarının hizmet kalitesini düşürdüğünü ve vatandaşların mağduriyet yaşadığını dile getiren Yılmaz, daha modern ve konforlu araçların sisteme dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi