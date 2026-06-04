Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi toplantısında ARCA Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesini değerlendirerek, elde edilen başarının şehrin hazır olduğu bir dönemde geldiğini söyledi.

Aşgın, Çorum’un farklı branşlarda zaten önemli başarılara imza attığını belirterek, “Masa tenisinde, güreşte ve voleybolda Süper Lig’deyiz. Futbolda da bu başarıyı taçlandırdık” dedi.

Şehrin sportif altyapısı ve futbol kültürüyle bu başarıya hazır olduğunu vurgulayan Aşgın, “Taraftarımız, altyapımız ve futbol kültürümüz bu başarıya uygundu. Tam hazır olduğumuz bir dönemde bu başarı geldi” ifadelerini kullandı.

Çorum’un tarihi dokusu ve şehir estetiğiyle de Süper Lig’e yakışır bir vitrin sunacağını belirten Aşgın, esnaf ve vatandaşların da bu sürece hazır olduğunu dile getirdi.

KULÜP YÖNETİMİNE VE ARCA GRUBU’NA TEŞEKKÜR

Başkan Aşgın, kulübün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Geçmişte görev yapmış tüm başkanlarımıza ve emek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kulübün Süper Lig’e yükselmesinde önemli katkılar sunan ARCA Grubu’na da özel olarak teşekkür eden Aşgın, yönetim kurulu üyeleri İsmail Özbey ve Savaş Balçık ile kulüp başkanı Oğuzhan Korkmaz’ın büyük emek verdiğini ifade etti.

“FUTBOLCULAR VE TEKNİK HEYET BÜYÜK MÜCADELE VERDİ”

Teknik heyete ve futbolculara da teşekkür eden Aşgın, sezon boyunca verilen mücadelenin şampiyonlukla taçlandığını belirtti. “Futbolcularımız terlerinin son damlasına kadar mücadele etti ve bu başarıyı şehrimize armağan etti” dedi.

Konya’da oynanan karşılaşmada takımı yalnız bırakmayan taraftarlara da değinen Aşgın, Çorum taraftarının centilmenliği ve coşkusuyla takdir topladığını söyledi. Aşgın, “Herkes taraftarımızın düzenli ve örnek davranışlarından övgüyle bahsetti” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG’DE DE İDDİALI OLACAĞIZ”

Aşgın, Süper Lig’de de güçlü bir kadro kurularak kalıcı başarı hedeflendiğini belirterek, “Rakiplerin çekinerek geleceği bir takım oluşturacağımıza inanıyorum. Şehrimize yeni başarılar yaşatacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda yeni sezon için başarı dileklerini ileten Aşgın, belediye ve tüm şehir olarak Çorum FK’nın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi