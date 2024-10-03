Çorum Özel Prestij Matematik Akademi, uzman öğretmen kadrosu ile, sınav başarısını esas alan bir anlayış içinde yoluna devam ediyor.

Kurucu Müdür Defne Uçar ve Celal Abbas Demirci tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde kurulan Prestij Matematik Akademi, akıllı tahta ve 12 öğrenciden oluşan sınıflarla nitelikti öğretim yapıyor. Ünite değerlendirme sınavlarında öğrencilerin eksikleri belirlenerek, birebir özel derslerle bu eksikler gideriliyor.

Akademi kurucuları, öğrencilere matematik koçluğu yaparak sorulara nasıl yaklaşmaları ve nasıl çözümlemeleri gerektiğini, sınavlarda zamanı nasıl kontrol edeceklerini anlatmak suretiyle onları başarıya hazırladıklarını ifade ediyorlar.