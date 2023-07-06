Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde sabah saat 10.00'da gerçekleşen günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam ise topla çalışmalar yaptı. Bülent Üstünel Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleşen akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde yarı sahada özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar yarın yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.



