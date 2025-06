Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin ilk aşamasında 4 bin 351 hak sahibi belirlendiğini bildirerek, “İnşallah süreci hızlandıracağız ve en kısa zamanda bu kişilerin hayvanlarına kavuşmasını sağlayacağız” dedi.

Bakan Yumaklı, Ayaş'ta hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin ilk aşamasına ilişkin açıklamada bulundu. Geçen yıl açıklanan hayvancılık yol haritasının aşamalarını uygulamaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, yol haritasının en önemli hedefinin milli üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, şubatta Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin açıkladığını anımsatarak, "Bu projeyle, Bakanlığımız bünyesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) elinde bulunan etçi gebe damızlık büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerle üreticilerimize vereceğimizi söylemiştik. Proje sonunda, kırmızı et üretiminde asıl ihtiyacımız olan besilik materyalin, kendi hayvanlarımız tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Projenin, 3 yıllık etaplar halinde sürmesini hedeflediklerini anlatan Yumaklı, bu kapsamda aile işletmelerini güçlendirmeyi önemsediklerini, genç ve kadın üreticilerin de yer almasını öncelediklerini dile getirdi. Yumaklı, projenin ilk etabı için 60 bin hayvan dağıtımını planladıklarına işaret ederek, "Bu etapta yapılan başvurular arasında, 4 bin 351 hak sahibi kardeşimiz belirlendi. Hak sahipliğinden herhangi bir şekilde vazgeçenler ya da şartlara uymayanlar olması halinde, onların yerine geçecek olan 6 bin 472 yetiştiricimizin ismini de belirledik. İnşallah süreci hızlandıracağız ve en kısa zamanda bu kardeşlerimizin hayvanlarına kavuşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hak sahipliği için bazı kriterler olduğunu hatırlatan Yumaklı, oluşturulan yazılımla herhangi bir etkiye maruz kalınmadan seçimlerin yapıldığını aktardı. Belirlenen kriterler hakkında bilgi veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kriterleri, 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, kadınlara, 41 yaş altı gençlere, veteriner hekimlere, ziraat ve gıda mühendislerine, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasına konu ettiğimiz 19 şehre, birinci derecede tarım örgütüne üye olan yetiştiricilerimize, yem üretimini yapabilecek olan işletmelere, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puan verecek şekilde belirledik. Üretici başına, 5 ile 15 arasında değişecek şekilde bütün aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanların verilmesini sağlayacağız. Eğer projeden faydalanmak isteyen arkadaşlarımız, veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı onlar için 30'a kadar çıkabilecek."

YARISI KADIN, YÜZDE 80’İ GENÇ

Projeden faydalananlara hayvan başına 1500 lira yıllık, 18 bin lira bakım beslenmeyle ilgili destek verildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Yani 15 hayvan aldığını varsaydığımız bir üreticimizin, her ay bir asgari ücret miktarı kadar geliri olacak. Yine Ziraat Bankasından iki yıllık ödemesiz 3 ila 5 yıl vadeli kredi de almış olacaklar. Bu kapsamda, toplamda yetiştiricilerimizin yaklaşık yüzde 85'e kadar bir faiz indirimine kavuşacaklarını söyleyebiliriz. Hayvanların 1 yıllık sigortası da TİGEM tarafından yapıldı." diye konuştu.

Yumaklı, projeye genç ve kadın üreticilerinin ilgisinin yoğun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Hak sahiplerinin yüzde 41,6'sı kadınlar, yüzde 80,5'i de gençlerden oluştu. İşte tam da projenin gitmesi, olması gereken yer de bu. Bu tür projelerin, amacına ulaşmış olması bizleri gerçekten memnun ediyor. Diğer taraftan, yine hak sahibi kardeşlerimizin yüzde 14,8'i veteriner hekimlerden, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşuyor. Meslek mensuplarının tarımsal üretimin içinde yer alması gerektiğini ve bunu önemsediğimizi her fırsatta belirtiyoruz. Hak sahibi yetiştiricilerimizin, yüzde 91'inin halihazırda yetiştiricilik yapan kardeşlerimizden oluşuyor. Bu da üretimin sürekliliği açısından çok önemli. Hak sahiplerinin yüzde 59'u, deprem ve üretim bölgesinden oluştu."

Yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, toplamda 628 kurbanlık satış yeri olduğunu söyledi. Yumaklı, veteriner yol kontrol noktalarıyla hayvan hareketlerini denetlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bir vize uygulaması getirdik. Herhangi bir yerden kurbanlık için ya da başka bir sebeple olsun hayvanını başka bir ile göndermek isteyen bir yetiştirici varsa, mutlaka bulunduğu il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden bir hayvan sağlık sertifikası almak durumunda. Bu sertifikayı alırken de kendisine gideceği ilin üzerindeki yol kontrol noktalarından bir tanesine mutlaka uğraması ve burada vize yaptırmasını istiyoruz." dedi.

Yeterli miktarda kurbanlığın satışa sunulduğuna işaret eden Yumaklı, kurbanlık satışıyla alakalı bir sorun olmadığını vurguladı. Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpelerinden kontrol edilebildiğini anımsatan Yumaklı, küpe numarası sayesinde hayvanların yaşının cinsinin ırkının öğrenilebildiğini sözlerine ekledi.

Editör: AA AJANS