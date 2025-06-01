Çorum’un Alaca ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler hız kesmeden devam ediyor. Açılan ve açılışa hazır sosyal yatırımlar yerinde incelendi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Hattab İmal, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru’yu ağırladı. Başkan Arslan ile MHP heyeti ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden sosyal yatırımları yerinde inceledi.

İnceleme gezisinin ardından açıklama yapan Başkan Arslan, ilçeye kazandırılan sosyal projelerin ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Arslan, “MHP İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak ve değerli yönetimiyle birlikte ilçemize kazandırdığımız yatırımları yerinde inceledik. Kıymetli destekleri ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye tarafından tamamlanan Emekliler Lokali, Alaca halkının kullanımına sunuldu. Emeklilerin bir araya gelerek sosyal vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyebilecekleri lokal, ilçe sakinlerinden tam not aldı. Arslan, “Emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlayacak bu proje, ilçemizdeki birlik ve beraberliği güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Kadın Kültür Merkezi de açılıyor. Arslan, merkezin yarın itibarıyla halkın hizmetine sunulacağını belirterek, “Kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif olmalarını, kendilerini geliştirmelerini ve üretime katılmalarını sağlayacak bu merkezi çok önemsiyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

İlçedeki bir diğer önemli proje olan sosyal tesis inşaatının ise tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Vatandaşların çeşitli etkinliklerde bir araya gelebileceği bu tesisin, tamamlandığında Alaca’nın sosyal altyapısına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Alaca Belediyesi, sosyal projeleriyle hem yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçeye kazandırılacak yeni projeler için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Editör: Haber Merkezi