Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında Buharaevler Anaokulu tarafından hazırlanan “Bir Başkadır Çorum” projesi kapanış sergisi Ulucami yanındaki Tarihi Kent Meydanı’nda yapıldı.

Minik öğrencilerin büyük heyecanla hazırlandığı “Bir Başkadır Çorum” projesinin kapanış sergisi Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşarak renkle görüntüler oluşturdu.

Sergiyi Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Aslan Aslan, Kutlucan Cüce, Müslim Kılıç, Buharaevler Anaokulu Müdürü Gülsüm Temes ile çok sayıda davetli gezdi.

Etkinlikte Çorum Çocuk Tiyatrosu da gösteriler yaptı. Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan da gösteriler sırasında 7-8 Hasan Paşa rolünü canlandırdı. Etkinlikler, yoğun ilgiyle takip edildi. Müzik dinletileri ve seslendirilen ezgiler müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatarak büyük beğenisini kazandı. Minik sanatçıların el emeği göz nuru eserleri sergide büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca yaşanan renkli görüntüler, neşe dolu anlar Çorum’a da çok yakıştı.

Projenin içeriği ile ilgili şu bilgiler verildi: “Anadolu'nun kalbinde, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bir şehir: Çorum. Kimi için leblebisiyle tanınır, kimi içinse Hitit uygarlığının kadim izlerini taşıyan toprakların adıdır. Ama biz biliyoruz ki, Çorum bir başkadır... Bu proje ile, Çorum'un sadece geçmişiyle değil, bugünüyle ve geleceğiyle de ne kadar özel bir şehir olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşayan her insan, taşıdığı kültürel mirasın yanı sıra değişime açık, gelişime hevesli ve geleceğe umutla bakan bir ruhu temsil ediyor. Amacımız sadece tanıtmak değil; ilham olmak, farkındalık yaratmak ve Çorum'un potansiyelini hep birlikte ortaya çıkarmak. Çünkü biz inanıyoruz ki: Her şehir özeldir ama Çorum bir başkadır.”

Editör: Haber Merkezi