İsmail Kakaç İlkokulu 4/B sınıf öğrencileri ve velileri Kurtuluş Yolu gezisi yaptı.

İsmail Kakaç İlkokulu 4/B Sınıf Öğretmeni Erkan Çelik rehberliğinde Amasya / Havza / Samsun’a düzenlenen gezide Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan yaktığı Kurtuluş meşalesinin en önemli durakları görüldü.

4/B sınıf öğrencileri ve velileri Samsun, Havza ile Amasya’da Ulu Önder Atatürk’ün uğradığı mekânları ziyaret ederek O’na kurtuluş yolunda eşlik eden yol arkadaşlarını da daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.

İsmail Kakaç İlkokulu ekibi bu kapsamda milli mücadele yolunda Atatürk’ü minnet ve saygıyla anarken, devrimlerine olan bağlılık ve milli bilinçlerini daha da geliştirme fırsatı buldular. Yaklaşık 100 kişiden oluşan gezi kafilesi bir çok etkinliğe de katılarak tüm gün eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Editör: NURDAN AKBAŞ