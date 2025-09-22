Çorum’da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan Hayvan Pazarı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, pazar yerinde üreticilerle bir araya geldi. Yetkililer, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Yetkililer, bu süreçte sabır gösteren yetiştiricilere teşekkür ederek, “Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı ve bereketli alışverişler temenni ediyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, emeklerine değer katmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

