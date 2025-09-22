Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Çorum’dan gurur verici bir başarıya daha imza atıldı. Çorum Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde yarışmaya hazırlanan “Menekşeler” takımı, 3490 takım arasından Türkiye 4.’sü olmayı başardı.

Aylar süren özverili çalışmaların ardından yarışmada önemli bir derece elde eden Çorum Belediyesi Bilim Merkezi Menekşeler takımı, yalnızca teknik alandaki başarılarıyla değil, aynı zamanda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktı. Takım, bu çalışmaları sayesinde “NSosyal Takım Ödülü”ne layık görüldü.

Elde ettikleri bu başarıyla hem Çorum’u gururlandıran hem de gençlere ilham kaynağı olan ekip, Çorum’un bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi.

Muhabir: Haber Merkezi