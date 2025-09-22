Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun da katılımı ile düzenlenen programda, Anahtar Parti’nin vizyonu, ülkemizin geleceğine dair hedefleri ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Çorum İl Başkanlığı heyeti olarak bizler de programa iştirak ederek, teşkilatlar arası dayanışmayı güçlendirme ve ortak hedefler doğrultusunda kenetlenme irademizi ortaya koyduk. Katılım sağladığımız bu verimli buluşmada, partimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren görüş alışverişlerinde bulunuldu. Anahtar Parti olarak, halkımızın talep ve beklentilerini en güçlü şekilde yansıtma gayretimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguladık. Anahtar Parti, ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşmaya ve geleceğe umutla bakmaya devam edecektir” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ