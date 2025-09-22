Çorumlu hemşehrimiz Eray Duraklıoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı görevine getirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı’nda önemli görev üstlenen Sungurlulu Duraklıoğlu, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da danışmanlık hizmeti veriyor.

Hüsnü Güngör ve Güreş Antrenörü Fevzi Çakmak ile birlikte Eray Duraklıoğlu’nu ziyaret ederek kutladı. Güngör ve Çakmak, Duraklıoğlu’na samimi ve içten misafirperverliği için teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR