Kurbanlık satıcıları ile alıcıların buluştuğu hayvan pazarı bayram haftası boyunca 06.00 – 21.00 saatleri arasında her gün açık olacak. Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise sisteme kayıt olarak; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecekler.

KURBAN PAZARINA

ÜCRETSİZ SERVİS

Vatandaşların Hayvan Pazarı’na kolay erişimini sağlamak amacıyla Çorum Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti de verecek.

Bugünden itibaren bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar gününe kadar iki saatte bir merkez otobüs durağından hareket edecek servis araçlarıyla taşıma yapılacak. Araçlar 31 Mayıs- 8 Haziran tarihlerinde her gün 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00’de Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki Merkez Otobüs Durağı’ndan hareket edilerek Saat Kulesi-Akşemseddin Cami güzergâhından Kurban Pazarına, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00’da da Kurban Pazarından, merkez otobüs durağına ücretsiz servisi hizmeti verilecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ