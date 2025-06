Çorum Belediyesi, kurak geçen kış döneminin ardından Çorum halkına su tasarrufu çağrısı yaptı. Barajlardaki doluluk oranının beklenenin altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, su kullanımında hassas davranılması istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, son dönemlerde artan su tüketimi ve azalan baraj rezervleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara suyun bilinçli kullanımı konusunda çağrıda bulunan Zahir, özellikle yaz ayları öncesinde tasarrufun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ülkemizde mevsimsel yağışların azalması sonucunda ilimizde de su kaynakların yeterince beslenemediğini dile getiren Zahir, “Kış mevsiminde, tüm ülkede olduğu gibi Çorum’da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız” dedi.

SU TÜKETİMİMİZ ARTTI

Şehrimizde su tüketiminde belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan Zahir, Nisan ayında günlük ortalama 54 bin metreküp olan su kullanımının, Mayıs ayında %9,25 artışla 59 bin metreküpe yükseldiğini belirtti.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI AZALDI

Zahir, 7 Nisan – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Hatap Barajı’ndaki su miktarının 2 milyon 178 bin m3’ten 1 milyon 247 bin m3’e düşerek % 42,75 azaldığını, Koçhisar Barajı’nın 7 milyon 557 bin m3’ten 7 milyon 37 bin m3’e düşerek % 6,88 azaldığını, Yeni Hayat Barajı’nın 4 milyon 920 bin m3’ten 4 milyon 890 bin m3’e düşerek %0,61 azaldığını bildirdi. Zahir, Çorum Barajı’nın ise 4.091.000 m3’ten 4.344.000 m3’e çıkarak % 6,18 arttığını bildirdi.

Zahir, özellikle Koçhisar Barajı’ndaki % 4,37’lik doluluk oranına dikkat çekerek, bu seviyenin ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.

“HER DAMLA SU KIYMETLİ”

Başkan Yardımcısı Zahir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım. Her bir vatandaşımızdan günlük hayatında su tasarrufuna yönelik adımlar atmasını bekliyoruz.”

