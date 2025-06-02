Toplantıda partililere hitap eden Ahlatcı, “Davamıza gönül vermiş yol arkadaşlarımızla aynı çatı altında buluşmak, bizlere bu büyük aileye mensup olmanın gururunu bir kez daha yaşattı” dedi.

Konuşmasında Türkiye gündemine ve Çorum’un öncelikli meselelerine değinen Ahlatcı, “Terörsüz bir Türkiye hedefiyle, milletimizin birliğine kasteden her türlü yapıya karşı duruşumuzu sürdürüyoruz. Bu mücadele, sadece siyasi değil, aynı zamanda milli bir duruştur” ifadesini kullandı.

HIZLI TREN VURGUSU

Çorum’un uzun yıllardır beklediği hızlı trenle ilgili konuşan Ahlatcı, “Bu şehir artık beklemek değil, kalkınmak istiyor. Hızlı trenle Çorum’un 100 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren, yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda istihdam ve ekonomik canlılık demektir” ifadelerini kullandı.

“YENİ YATIRIMLAR YOLDA”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları nezdinde yapılan görüşmelere de değinen Ahlatcı, yakın zamanda il ve ilçelere önemli yatırım müjdeleri verileceğini belirterek, “Projelerimizle ve taleplerimizle sürekli Ankara’da koşturuyoruz. Belediye başkanlarımızla birlikte Çorum’un ihtiyaçlarını bir bir bakanlarımıza sunuyoruz” dedi.

“POLİS EĞİTİM VE KONGRE MERKEZİ

ÇORUM’A DEĞER KATACAK”

Ahlatcı, Türkiye’de sınırlı sayıda olan Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi’nin Çorum’a kazandırıldığını kaydederek, “İnşaatı sona yaklaşan bu merkez, yalnızca polis teşkilatımıza değil; şehrimize de sosyal, kültürel ve ekonomik değer katacak” açıklamasında bulundu.

“AK PARTİ LAF DEĞİL İŞ ÜRETİR”

Konuşmasını teşkilat ruhunu yansıtan sözlerle tamamlayan Yusuf Ahlatcı, “AK Parti laf değil, iş üretir. Biz bu şehre sevdalıyız. Çorum için, memleket için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam” dedi.

Editör: Haber Merkezi