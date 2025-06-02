Çorum Belediyesi bu yıl da Kurban Bayramı’nın ilk iki günü ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Kurban Bayramı’nda halk otobüsleri bayramın birinci günü ve ikinci günü ücretsiz olacak. İlk gün seferler saat 09.00’da başlayacak. İkinci ve 3. gün saat 08.00’da, dördüncü günden itibaren ise normal sefer saatleri geçerli olacak.

Öte yandan Kurban Bayramı’nda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayram boyunca görev başında olacak.

Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 veya (0364) 319 19 19 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ