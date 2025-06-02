Çorumlu lise öğrencisi Cemal Emre Kurt, Mersin'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Mersin'in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Cemal Emre Kurt, boğularak yaşamını yitirdi.

Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgârlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı.

Cemal Emre Kurt ile arkadaşı Mehmet Erdem Akdeniz bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyünden Cemal Kurt'un torunu, Mustafa Kurt'un oğlu olan Cemal Emre Kurt’un cenazesinin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.