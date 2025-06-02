Kaza, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.H.Y. idaresindeki 34 FSJ 32 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 19 LK 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada F.H.Y. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan S.N.Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS