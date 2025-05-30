H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil ile N.A.’nın kullandığı 06 SK 025 plakalı otomobil Çorum-Ankara Karayolu Greyder Kavşağı’nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle bir likte yabancı plakalı otomobilde bulunan M.Ç., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yolun Ankara istikametine kapanması nedeni ile sürücüler bir benzin istasyonu içerisinden ilerlediler.

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.