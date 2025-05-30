Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde sosyal medya platformlarında ve çeşitli internet sitelerinde yayılan bazı içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) adı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın görselleri kullanılarak yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, yapay zekâ destekli sahte videolarla desteklenen bu tür içeriklerin “yatırım fırsatı”, “ek gelir”, “yüksek kazanç” gibi başlıklarla kamuoyunu yanıltmayı hedeflediği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür duyuruların hiçbir resmi kurumla ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Sosyal medyada yoğun biçimde yayılan bu sahte ilanların birçok kullanıcıyı mağdur edebileceğine dikkat çeken Emniyet, vatandaşların özellikle kişisel ve finansal bilgilerini bu tür platformlara vermemesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca benzeri içeriklerin ekran görüntüsü alınarak Emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında hem bireysel farkındalığın artırılması hem de hukuki işlemlerin sürdürüldüğünü belirterek vatandaşların yalnızca resmi kurumların duyurularını esas almaları ve yatırım konularda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladıb

Emniyet kaynakları, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bu tür dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı hem teknik hem de hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi