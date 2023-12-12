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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hastaneyi Şubat ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Belediye tarafından yapımına başlanan hayvan hastanesi inşaatı hızla ilerliyor. Türkiye’ye örnek bir projeyi daha şehrimize kazandıran Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayvan hastanesi yapılıyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak çok önemli çalışmalardan birisine daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Sokak hayvanları sorununun büyüklüğünü yıllar öncesinden görüp Hayvan Hastanesi projemizin temelini vakit kaybetmeden atmıştık. Bugün projemizin kaba inşaatını büyük oranda tamamladık.

Şubat ayı ortasında hizmete açmayı planladığımız hastanemiz, sokak hayvanları probleminde en insancıl ve köklü çözüm olan kısırlaştırmanın uygulanacağı, bölgenin en büyük ve donanımlı tesisi olacak. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında çalışmalarını yürüten Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği bünyesinde hayata geçireceğimiz doğal yaşam alanları sayesinde de bu sorununun kalıcı olarak çözülmesi sağlanmış olacak” diye konuştu.