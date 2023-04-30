Bakan Bozdağ’ın, kesin bir ifade ile “Şanlıurfaspor şampiyon olacak” demesi, Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin’in de gündemindeydi. Derin, yaptığı açıklamada Bakan Bozdağ’a tepki gösterirken, “Hayrola Bakanım! Çorum’a gelen yatırımları Yozgat’a kaydırıyordun, şimdi de şampiyonluğu Urfa’ya mı kaydıracaksın? Sen siyasetinle uğraş, bırak sen sporu, herkes kendi işini yapsın” ifadelerini kullandı.

Çorum Futbol Kulübü’nün siyasi ayak oyunları ile şampiyonluğunu engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Derin, “Bu sene Çorum FK şampiyon olacak ve buna kimsenin gücü yetmeyecek” dedi. Çorum FK’nın futbolu yalnızca sahada oynadığını ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Muhammed Taha Derin, “Aslen Yozgatlı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şimdi aday gösterildiği şehir olan Şanlıurfa’da sanki yıllardır Şanlıurfalı gibi Şanlıurfaspor’a destek açıklamaları yapıyor. Sen Şanlıurfaspor’u bırak da, kendi memleketinin takımına sahip çık!” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)