İskilip Ulaştepe Mahallesi’ne kayıtlı Samsun’da ikamet eden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden emeklisi olan Hayrettin Güler, İş Bankası emeklisi Mustafa Güler ile PTT çalışanı Sadettin Güler’in ağabeyi, İskilip Belediyesi personellerinden Hüseyin Bilecen’in ise kayınbiraderi idi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Güler’in cenazesi yarın (22 Temmuz 2025 Salı günü) öğle namazına müteakip İskilip Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulaştepe Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi