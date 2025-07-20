Çorum’un İskilip ilçesinde bir evin bahçesine giren vaşak, 5 tavuğu telef etti. Panik yaşanan olayda vaşak, itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğaya geri bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesi Tabakhane Mahallesi’ndeki müstakil bir evin bahçesine giren vaşak, bahçede bulunan 5 tavuğu telef etti. Yapılan ihbar üzerine İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, vaşağı kontrollü bir şekilde yakalayarak güvenli bir bölgeye aldı. Vaşak, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muhabir: İHA AJANS