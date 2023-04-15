Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün 16 yaşındaki sporcusu İsmail Eren Alıcı, ilik nakliyle yeniden sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Alıcı, sağlık sorunu nedeniyle masa tenisinden uzak kalsa da, bu durum onun spora olan ilgisini azaltmadı. Çorum Belediyesi Spor Kulübü ve takım arkadaşları, ona destek vermek ve moralini yükseltmek için bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Masa tenisi antrenmanına davet edilen İsmail Eren Alıcı’ya takım arkadaşları pastalı sürpriz yaptı.

Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kulüp Başkanı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da katıldı. Genç sporcuya geçmiş olsun dileğinde bulunan Yağbat, Alıcı ailesine moral verdi. Yağbat “İsmail kardeşimize rabbim şifa nasip etsin. İnşallah en kısa sürede raketlerine tekrar kavuşacak.” dedi. Yağbat ayrıca Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından hediye olarak gönderilen spor ayakkabıyı da İsmail Eren Alıcı’ya teslim etti. Etkinliğin kendisi için büyük moral olduğunu dile getiren genç sporcu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Moral etkinliğine katılan anne Nilgün Alıcı ve Baba Ahmet Alıcı, İsmail Eren’in 17 Nisan Pazartesi günü, Ankara’da hastaneye yatacağını ve 27 Nisan’da ilik nakli olacağını söylediler. Nilgün Alıcı “Yanımızda olan ve bizlere moral veren masa tenisi takımına ve Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat’a teşekkür ediyorum” dedi.

(Spor Servisi)