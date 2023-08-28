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Çorum Belediyesi, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüştürülmesini sağlarken, geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine destek oluyor. Sıfır atık çalışmaları kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin bu konuda farkındalık sahibi olmasını amaçladıklarını ifade etti. Başkan Aşgın dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan Teknofest’e gidecek öğrenciler arasından, en fazla elektronik atık getiren 3 gençle birlikte Ankara’ya gideceğini açıkladı. Başkan Aşgın, tüm gençleri böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaya davet etti.

Başkan Aşgın’ın kullanacağı Togg ile geziye katılmak isteyen gençlerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaları 28-29 Ağustos tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Bilgisayar, kulaklık, şarj aleti, mouse vb. atık elektrikli ve elektronik eşyalardan en çok atığı teslim eden 3 genç, Başkan Aşgın’la birlikte Ankara’ya gitme hakkı kazanacak.