2023 yılına adım attığımız bugünlerde 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet rejimimizin en kritik seçimine hazırlandığımıza dikkat çeken Haydar Kurtcu, aday adaylığı ile ilgili yayınladığı mesajında, “Çocukluk çağlarımdan bugüne kadar bayrağını onurla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partimizden milletvekili olmak için bir yolculuğa adım atmanın gurunu yaşamaktayım” diye konuştu.

“Her zaman partimizin emrindeyim” diyen Haydar Kurtcu, aday adaylığını şu sözlerle paylaştı:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde ve Bursa Nutku’nda bizlere vatanın bütünlüğünü korumak üzere söylediklerinden görev alarak ülkemizin bugün getirildiği kötü yönetim tarzı ve tek adam rejiminden kurtarmak için gençliğimizden aldığım güçle CHP Ankara 1.Bölge’den Milletvekili Aday Adayı olduğumu sizlere duyurmak isterim.”

2023 SEÇİMLERİNDE GENÇ SEÇMEN KİTLESİ BELİRLEYİCİ

“Yedi milyon gencin ilk defa oy kullanacağı bu seçimlerde genç aktörler ve genç seçmen kitlesi 2023 seçimlerinin belirleyicisi olacaktır.

Sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak ülkemizin yapısı bozulmuş durumdadır. Eğitim politikaları saptırılmış ve bir nevi eğitim ticarete çevrilmiş durumdadır. Gençlerimiz gelecek kaygısı ile yaşamak durumunda bırakılmış hatta bir çoğu ülkeyi terk etmeyi kafasına koymuştur. Bütün bu sorunları en hassas şekilde takip ediyor ve bu sorunlara çözüm üretmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsiliyet hakkına sahip olmak istiyoruz.

Halkın iktidarında adalet ve özgürlük duygumuzu içtenlikle yaşayacağımız sosyal refah düzeninin oluştuğu bir ülkede yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

ÜLKEMİZİ GERÇEK HUZURA TAŞIYABİLECEK GÜÇ CHP’DİR

“Birçok vatandaşımız ülkemizi gerçek huzur ve mutluluk ortamına taşıyabilecek gücün CHP ile mümkün olacağının farkındadır.

Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, ideolojimize bağlı iktidar mücadelesine canla başla katkı sunacak temsilciler ve kadrolar göreve gelmek için hazırdır.

İşte benim mücadelem bu bilinç üzerine kurulmuştur.

Bu bilinç çerçevesinde partimizin mutfağında ülkemiz için çalışan kadrolar arasında yer almak bilgimi, birikimimi ve gençliğimizin gücünü partimiz aracılığıyla insanlarımızın hizmetine sunmak istiyorum.

Sizlerin de bu mücadeleye omuz vereceğinizden eminim.”

HAYDAR KURTCU KİMDİR?

17 Nisan 1993 Ankara doğumlu olan Kurtcu, İktisat ve Siyaset Bilimi üzerine eğitimlerini tamamladı.

2012-2016 yılları arasında Hitit Üniversitesi’nde iktisat eğitimini sürdürdüğü dönemde CHP Çorum İl Örgütü’nde çeşitli görevlerde bulundu.

2016 yılından itibaren CHP Ankara il Örgütü’nde görevler almaya başlayan Kurtcu, şuan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmakta. Ayrıca Ankara Kulübü, Hitit Dernekleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünde üyelikleri devam ediyor. (Haber Merkezi)

