Çorum’un Sungurlu İlçesi Karakaya Köyü’nden Haydar Demirel (63) vefat etti.

Satı Demirel'in eşi, Gamze Şahin, Gözde Demirel, Gizem Yetişoğlu ve Gonca Aymelek'in babaları, Yalçın Şahin, Orhan Demirel ve Ahmet Yetişoğlu'nun kayınpederleri Haydar Demirel hayatını kaybetti

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma töreninin ardından Sungurlu - Karakaya Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi