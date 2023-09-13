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Üzeyir ve Belma Şahin’in kızı, Alaca Esnaf Odası Denetleme Kurulu Başkanı Bünyamin Ilgaz’ın yeğeni, 19 yaşındaki Selin Şahin, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını kaybetti.

Genç kızın cenazesi Alaca'da toprağa verildi.

Cenaze törenine; Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, önceki dönem Yozgat Valisi Kadir Çakır, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, Selin Şahin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.