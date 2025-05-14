Star Kids Spor Akademi Kurucusu ve Çalışma Program Koordinatörü Abdullah Ayalı, 2. kademe cimnastik antrenörü ve özel çocuklar hareket eğitimi uzmanı olarak 15 yıldır İstanbul’da edindiği deneyim ve birikimi, Çorum’un özel çocukları için Bahçelievler Melikgazi 5. Sokak’taki merkezine taşıdı.

Yaklaşık 5 ay önce “Her çocuk bizim için özeldir” mottosu ile çıktıkları yolda Çorum ve çevre illerin öncü spor merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini anlatan Abdullah Ayalı, “Yeni bir anlayış ve tutku ile hem çocuklarımızın ve hem de ailelerimizin severek ve güvenerek geldikleri bir merkez haline gelmekten çok mutluyuz.” dedi.

Star Kids Spor Akademi’de, 3-10 yaş aralığında tüm çocuklarla, ön değerlendirme sonrası özel programlar belirlenerek, bireysel dersler ve yakın düzeydeki çocuklardan oluşan 2’li gruplar şeklinde eğlence ve oyuna dayalı jimnastik temelli hareket eğitimi çalışmaları yapılıyor. Çoğunluğunu özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu çocuklar, eğlenirken gelişiyor, gelişirken eğleniyor.

Çocuklar, deneyimli ve dinamik antrenörlerle çalışma yaparken, aileleri de onları çay-kahve içerek televizyondan izleyebiliyorlar. Hareket ve spor, çocukların motor becerilerini geliştiriyor, büyük ve küçük kas gruplarını çalıştırıyor, ihtiyaçlarını giderme konusunda bağımsızlıklarını artırıyor, duyusal sistemlerini geliştiriyor, dikkat, algı ve koordinasyon becerilerini, sıra alma, kurallara uyma ve arkadaşlık kurma yeteneklerini güçlendiriyor.

Star Kids Spor Akademi bünyesinde, uzman yüzme antrenörlerinin eşliğinde yüzme dersleri de yakında başlayacak.