Çorum Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eczacılığın yalnızca ilaç temin eden bir meslek değil, toplum sağlığının en önemli basamaklarından biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bilimsel eczacılığın 186. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” denildi.

1839 yılında Osmanlı’da eczacılık eğitiminin başlamasıyla temelleri atılan bilimsel eczacılığın, bugün halk sağlığının vazgeçilmez bir parçası hâline geldiği belirtilen açıklamada, “Eczacı; reçeteyi sorgulayan değil doğru tedaviyi yönlendiren, ilacı sadece depolayan değil akılcı ilaç kullanımını yöneten, maliyeti düşüren değil sağlığı sürdüren bir sağlık danışmanıdır” denildi.

Eczacılık mesleğinin günümüzde ekonomik sorunlar ve ilaca erişim krizleri gibi ciddi yapısal sıkıntılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eczacıların taleplerinin yalnızca meslek grubu adına değil, toplumun sağlık hakkı adına da dile getirildiği ifade edildi.

Açıklamada tüm eczacıların n 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlanırken, bilimsel temelli, etik değerlere bağlı ve topluma hizmet odaklı bir meslek anlayışıyla çalışmaya devam edileceği kaydedilerek, “Bilimsel eczacılığın 186. yılında halk sağlığına adanmışlığımızdan, bilimsel ilkelerle donanmışlığımızdan ve mesleki onurumuza sahip çıkma kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

Editör: Haber Merkezi