Afacan, uzun yıllardır uygulanan sabit döviz kuru ve sınırlı referans ülke modelinin hem vatandaşların ilaca erişimini zorlaştırdığını hem de eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi.

“ULUSLARARASI FİRMALAR TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLİYOR”

Afacan, mevcut sistemin yalnızca Türkiye’deki meslek örgütleri tarafından değil, Avrupa Birliği’nin 2024 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da eleştirildiğini hatırlatarak, “İlaç fiyatlandırma sistemindeki yapısal sorunlar, küresel firmaların Türkiye pazarından çekilme eğilimini artırıyor” dedi.

ABD’nin ilaçta “Most Favored Nation” (En Çok Kayrılan Ulus) modeline geçerek fiyatları %30 ila %80 oranında düşürmeyi hedeflediğine de dikkat çeken Afacan, bu farkın başka ülkelere yansıtılmasının Türkiye açısından yeni bir risk alanı yarattığını vurguladı.

“YENİ MODELLER GELİŞTİRDİK, ÇALIŞTAY ÇAĞRISI YAPIYORUZ”

Çorum Eczacı Odası olarak Türk Eczacıları Birliği’ne sundukları “Alternatif İlaç Fiyat Kararnamesi Modelleri Raporu” hakkında bilgi veren Afacan, “Raporumuz halk sağlığı, devletin ilaç temin gücü ve eczacılık mesleğinin sürdürülebilirliğini birlikte gözeten altı farklı modeli içermektedir” dedi.

Raporda, “Kademeli Kur Güncelleme Modeli”, “Dinamik Referans Ülke Modeli”, “Karma Model (Kur + Yerli Üretim Teşviki)”, “Pazar Temelli Esneklik Modeli”, “Değer Temelli Fiyatlandırma Modeli”, “Performansa Dayalı Fiyatlandırma ve Risk Paylaşım Modeli” gibi modellerin yer aldığını kaydeden Afacan, bu modellerin sadece teknik olarak değil, kamu politikası olarak da sahiplenilmesi gerektiğini belirterek, “Türk Eczacıları Birliği çatısı altında acilen bir ‘Model Seçim Çalıştayı’ yapılmalı ve uygun modeller Sağlık Bakanlığı’na sunulmalıdır” çağrısında bulundu.

“GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİ, GÜÇLÜ İLAÇ POLİTİKASIYLA BAŞLAR”

İlaç fiyatlandırma politikalarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda halk sağlığı ve stratejik bağımsızlık açısından da kritik olduğunu vurgulayan Afacan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çağrı yalnızca eczacıların değil, devlet aklının, halk sağlığının ve ülkemizin ilaca erişim güvenliğinin çağrısıdır. Güçlü bir sağlık sistemi, güçlü bir ilaç politikasıyla başlar.”

Editör: Haber Merkezi