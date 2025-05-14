Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ 2024 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında önemli bir yurtdışı eğitim hareketliliğine imza atıyor. Proje çerçevesinde, il genelindeki 20 farklı okuldan 52 öğretmen ve 30 öğrenci, Avrupa’daki ülkelerin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılacak. Faaliyetler kapsamında, 12-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiyem İlkokulu, Albayrak İlkokulu ve Gazipaşa Ortaokulu’ndan 6 öğretmen Portekiz’de, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden 5 öğretmen İtalya’da, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan 2 öğretmen ise Belçika’da mesleki eğitim programlarına katılım sağlayacak. Katılımcı öğretmenler, ev sahibi ülkelerdeki okullarda yenilikçi öğretim yöntemlerini gözlemleyecek, dijital eğitim uygulamalarını yerinde inceleyecek ve eğitimde iyi örnekleri Türkiye’ye taşıyacaklar. Öğrenciler ise farklı kültürlerle tanışarak sosyal becerilerini ve yabancı dil yeterliliklerini geliştirme fırsatı bulacak.

Erasmus+ projelerinin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken ve proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Erasmus+ sadece bir yurtdışı hareketliliği değildir; aynı zamanda bir vizyon kazanımıdır. Öğretmenlerimiz farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini yerinde inceleyerek mesleki donanımlarını artırırken, öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanışarak çok yönlü gelişim imkânı buluyor. Bu sayede eğitimde hem bireysel hem kurumsal kapasitemizi artırıyoruz. Erasmus, ilimizde nitelikli eğitimin taşıyıcı gücü haline gelmiştir" dedi.

Editör: İHA AJANS