AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Hemşireler Haftası’nı kutladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Akdağ’la birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere gül hediye eden Yakup Alar, hemşirelerin haftasını tebrik etti.

Başhekimvekili Opr. Dr. Mehmet Kılıç’ı ziyaret ederek, hastane çalışmaları hakkında bilgi alan İl Başkanı Yakup Alar, “Hastanemizde çalışan hemşirelerimizin şahsında, sağlık ordumuzun yılmaz neferleri olan tüm hemşirelerimizin haftasını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

İl Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarete, Başhekimvekili Opr. Dr. Mehmet Kılıç da, İl Başkanı Yakup Alar ve beraberindeki heyete eşlik etti.

Hemşire ziyaretlerinin ardından hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Yakup Alar, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Editör: Haber Merkezi