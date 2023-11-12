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ABD ve Türkiye’de ticari işleri bulunan işadamı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından Çorum’un Alaca İlçesi’ne 16 derslikli yeni bir okul yapılması için protokol imzalandı.



Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve hayırsever işinsanı Üzeyir-Belma Şahin'in katılımı ile protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Şahin çiftinin kısa süre önce kaybettikleri kızları Selin Şahin’in isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çocuklarımızın daha iyi koşullarda, kaliteli bir eğitim almaları için imzaladığımız protokolümüzün ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırsever iş insanımız Üzeyir Şahin'e bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.