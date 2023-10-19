Hayat her zaman yol göstericidir bize, ancak farkına varabilirsek.

Diğer canlılar hep içgüdüleri hareket eder, hayatlarının devamını sağlarlar

İzleri, işaretleri takip ederek hayatta kalırlar, örneğin kuşlar göç yollarını bulurken göç zamanlarının geldiğini havanın ısınıp soğumasından anlar.

Ona göre beslenmeye başlar ve organize olurlar, bu anlamda farkındalıklarını bedenleri de bilir.

Biz insanlar yaşadığımız her şeyin belli nedenle olduğunun farkına varamayız.

İzleri, işaretleri takip edemeyiz, o kadar yoğunuz, zihnimiz yoğun, bulanık.

Mesajları göremeyiz, gözlerimizde, kalplerimizde mühür vardır sanki.

Oysa her şey birbirine bağlıdır diyalektik olarak.

Bu bağlılık izleri, işaretleri içinde taşır.

Farkına varsak bize yol gösterir, hayatımızın rehberi olur.

Oysa biz “bu benim başıma neden geldi” diye söylenir dururken, işaretler yok olur gözümüzün önünden.

Bu izler, işaretler bizim gittiğimiz, gideceğimiz yolun pusulasıdır.

Bazen fark ederiz, hayatlarımız “iyi ki”lerle dolu olur.

Bazen hiç farketmeyiz, “keşke”lerle dolar hayatımız, pişmanlıkların pençesinde düşünür dururuz.

Bunun nasıl farkına varabiliriz? Çok basit bir örnek:

Hava durumu yayınlanırken dikkat etmeyiz, dinlemeyiz. Biraz sonra yağmur yağacağını söyler oysa ki…

Şemsiye almayız yanımıza, sonra o güzelim yağmurdan şikayet ederiz.

Hayatımızda çok olmuştur, işaretler bağıra çağıra yanıbaşımızdadır, ama duyamayız.

Bir gün, hayatımda tek seçeneğim olduğunu düşündüğüm bir olay üzerine yürümeye karar verdim.

Ama çok isteyerek değil.

Yola devam ederken başımı bir reklam tabelasına çarptım, çok acıdı. Kafamı kaldırdım reklam cümleleri şöyleydi: “Sekiz seçeneğiniz var’’…Uyandım ve sekiz seçeneği arayıp buldum. En doğrusuna doğru rotayı çevirdim.

İşaretlerinizin farkına varmaya başladığınızda, karşınıza çıkan işaretleri anlarsınız.

Daha duyarlı olursunuz ve işaretler bir bir kendini gösterir.

Bu, hayatı kolaylaştıran bir durumdur, akış içerisinde kendiliğinden gelir, siz onları karşılarsınız ve akış ta kolaylaşır.

Kendi hayatınızın izlerini, yol göstericisinin yolunu izlemeye başladığınızda, bir çok çelişkili durum çözülmeye başlar.

Boşa enerjinizi harcamazsınız.

Enerjinizin akışta olduğunu hissedersiniz.

Yaşamınızdaki düğümler çözülür, olması gereken olduğu gibi olur.

Boşa çabalamalar, patinajlar olmaz hayatınızda.

Çok kolay işaretleri bulmak, okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir film, bir dost sohbeti…

Önünüze düşen bir haber, dinlediğiniz bir şarkı ,bir anekdot, bir telefon mesajı, doğada bir ses…

Yeter ki farkına varalım.

Yaşamın gürültülü sesleri arasından duymak için biraz dikkat, belki kocaman bir senfoni sizi bekliyordur kimbilir.

Ankara