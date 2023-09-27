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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in kardeşi, Gidirli Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Celil Özdemir vefat etti. 45 yaşında, 2 çocuk babası Özdemir, bugün öğlen namazını müteakip Kevser Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vezirköprü, Kavak, Salıpazarı, Bafra, Çarşamba, Terme, Ladik, Çorum Osmancık ve Asarcık belediye başkanları, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Uzunoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, Özdemir ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Uzak yakın demeden gerek cenazemize katılan, gerekse arayarak acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun" dedi.