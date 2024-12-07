‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Özata ve ekibi de stant açarak ürünlerini tanıttı. Havva Özata, ayrıca geçmişten bugüne başarı hikâyelerini de anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Havva Özata ve beraberindekileri stantlarında ziyaret ederek ürünleri hakkında bilgiler aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Havva Özata ve beraberindekileri yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, önceki Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Tarım Kredi Yetkilisi Özlem Ceylan, bakan yardımcıları, şube müdürleri de standı ziyaret ettiler. Özata, ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi