Merhum Hamza Dızmanın kızı, Eski Belediye Hal Komisyoncusu merhum Dursun Karsak’ın eşi Havva Karsak (93) hayatını kaybetti.
Süleyman Karsak, Cennet Maral, Hatice Gedik, Yurdagül Karsak, Nejla Eker,
Nurcan Uçar’ın anneleri, Fazlı Maral, İrfan Gedik, Erol Uçar ve Özay Eker’in kayınvalideleri, Özel Hastane çalışanı Damla Kükrer’in anneannesi Havva Karsak’ın cenazesi yarın (4 Haziran Perşembe) Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı’ndan alındıktan sonra Eşençay köyünün parçası Büklüce’de toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: KEMAL YOLYAPAR