İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün başlayan yoğunluk tatilin ilk gününde de sürüyor.

Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların hızlı geçişleri sağlandı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale geçen yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklarıyla beraber seyahat eden yolcular, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanında yolcuları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

DIŞ HATLARDAKİ YOĞUNLUK

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler de yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kabalık oluşturdu.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

Havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili kapsamında hava yolu şirketleri THY 79, Pegasus 132 ve Ajet 6 ek sefer koymuştu.

OTOYOLLARDA BAYRAM TATİLİ DOLAYISIYLA TRAFİKTE AKICI YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimi ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Düzce gişeleri, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı ile Sakarya'nın Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde ise Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Sakarya'nın Akyazı mevkisinde de yer yer araç yoğunluğu artıyor.

Bayram tatili için İstanbul'dan Anadolu'ya giden sürücülerin ağırlıklı olarak Kocaeli'den geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etmesi, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ise İzmit'teki tüneller bölgesinde trafik akışı yavaşlarken, D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerden Karadeniz kentlerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca otoyollarda da ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlem alıyor.

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken, birçok otobüs firması ek sefer koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

POLİS DENETİM YAPTI

Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.

AŞTİ'DE RAMAZAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçirmeyi planlayan Ankaralılar, AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

Terminalde 9 günlük bayram tatili yoğunluğu devam ederken, otobüs firmaları ek seferler koyarak talepleri karşılamaya çalışıyor.

Editör: AA AJANS