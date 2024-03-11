Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Satranç İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Necip Fazıl Kısakürek Satranç Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 137 erkek, 70 kadın olmak üzere toplam 207 sporcu katıldı. Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur nezaretinde gerçekleşen müsabakalar sonunda Hattuşa Spor Kulübü şampiyon olmayı başarırken, Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Kulübü ikinci, Çorum Ata Spor Kulübü üçüncü, Gençlik ve Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları verildi.

Editör: RIFAT KARA