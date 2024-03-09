Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel Sen Çorum Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Sendika üyelerinin verdiği katkılarla oluşturdukları 8 Mart bütçesi, Hatay'da 2 depremzede kadına ulaştırıldı.

Tüm Bel Sen Çorum Şubesi Kadın Sekreteri Tülay Türkeri, sendika olarak bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sendika üyelerinin katkıları ile topladıkları nakdi yardımı 6 Şubat Depreminde depremde mağdur olan Hatay'da 2 kadına maddi destek olarak gönderdiklerini bildirdi.

Sendika binasında bir araya gelen Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bu yıl anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Bel Sen Çorum Şubesi Kadın Sekreteri Tülay Türkeri, şunları söyledi:

“Tüm Bel Sen olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde büyük sorunlar ve acılarla ayakta kalmaya çalışan depremzede bir anneye, bir kadına yalnız olmadığını hissettirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 8 Mart için ayrılan bütçemizi üyelerimiz ve gönüllülerimizin de katkılarıyla bir dayanışmaya dönüştürdük.

Bu amaçla Hatay Şubemizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2 anneyle iletişime geçerek duygu ve düşüncelerimizi paylaştık ve bugün dayanışmamızı kadınlarımıza ulaştırdık. Biliyoruz ki, orada hayat bir günlük anmalarla dayanışmalarla değil, süreklilik sağlanırsa yaşanır hale gelecektir. Dayanışmanın gücünü çok iyi biliyoruz ve diyoruz ki birbirimizin sesini duymaya, birbirimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Kadınlarına huzurla nefes aldığı, her alanda güçlendiği, eşit ve özgürce yaşadığı yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.

Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.”